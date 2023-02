Alpine deelt teaser van nieuwe A523

Deze week worden de laatste wagens voor het aankomende seizoen aan de buitenwereld getoond. Vandaag is het de beurt aan het team van Mercedes en het team van Alpine sluit het bal morgen af met de onthulling. De Franse renstal heeft de shakedown al uitgevoerd en deelt nu een teaser.

Alpine voerde eerder deze week al een shakedown uit op het circuit van Silverstone. Tijdens deze filmdag kwamen coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly allebei in actie. Alpine deelt nu een teaser van de nieuwe A523, op de foto is de neus te zien en is duidelijk dat men gewoon weer vasthoudt aan een blauwe kleurstelling. Dat de wagen blauw zou zijn was al duidelijk nadat er beelden van de shakedown werden gedeeld op sociale media.