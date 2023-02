Alonso, Tsunoda en Ocon onthullen helmdesigns voor 2023

Formule 1-coureurs Fernando Alonso, Yuki Tsunoda en Esteban Ocon delen via social media hun eerste hoofdbeschermingsmiddelen voor het aankomende seizoen. Opvallende designs zijn op naam van Tsunoda en Ocon, die beiden voor een uniek ontwerp hebben gekozen. Volgens liefhebbers valt de helm van Alonso meer onder het lijstje van helmen met een standaard uiterlijk.

Alvorens er naar Bahrein voor de jaarlijkse Formule 1-preseasontests afgereisd zal worden, onthullen alle desbetreffende teams hun kleurschema voor het aankomende seizoen. Naast de “ooh’s en aah’s” van de unieke, nieuwe livery’s voor 2023, beginnen ook de helmdesigns langzaamaan via social media binnen te druppelen. Vandaag waren Fernando Alonso, Yuki Tsunoda en Esteban Ocon aan bod om hun helmdesign met de wereld te delen.

Alonso’s helmdesign zou als traditioneel beschreven kunnen worden. De Spaanse kleuren van rood en geel komen ook dit jaar weer terug, terwijl persoonlijke sponsor Citi een groot vlak blauw voor rekening neemt.

Tsunoda’s design krijgt van de Formule 1-liefhebbers al flink wat meer liefde. Vooral zijn thuisfans vinden het uiterlijk bij voorbaat al leuk, aangezien de helm een witte achtergrond heeft met daarop grote bladeren van de Japanse Esdoorn. AlphaTauri’s nieuwe hoofdsponsor Orlen heeft een klein aandeel op Yuki’s helm, namelijk in de hoek van het vizier.

Fresh new lid for 2023! 🍁 今年はこのヘルメットで戦います! pic.twitter.com/9mF4vISG7K

Als klap op de vuurpijl komt Ocon met een soort darth vader helm op de proppen. Met een zwarte achtergrond en rode, fluorescerende strepen lijkt de Fransman klaar te zijn voor een hevige strijd in de subtop (en misschien met teamgenoot Gasly?).

*𝙙𝙖𝙧𝙠 𝙢𝙤𝙙𝙚 𝙚𝙣𝙖𝙗𝙡𝙚𝙙* ⚫️ new helmet for 2023 let’s gooo🔥 part 2 coming soon... 👀 pic.twitter.com/wzKc0uJDWI