Alpine presenteert overvol talentenprogramma

Het team van Alpine heeft vandaag bekend gemaakt welke coureurs er aankomend seizoen onderdeel uitmaken van hun juniorenprogramma. De Alpine Academy zit dit jaar propvol met een aantal bekende namen en een grote hoeveelheid nieuwe namen. Zoals verwacht maakt ook Gabriele Mini onderdeel van het programma.

GPToday.net wist gisteren al te melden dat Mini onderdeel zou gaan uitmaken van het opleidingsprogramma van Alpine. De Italiaan is één van de nieuwe namen in de Alpine Academy. Naast Mini komt ook Aiden Neate bij de ploeg en worden Nikola Tsolov, Matheus Ferreira, Kean Nakamura en Abbie Pulling fulltime onderdeel van de Alpine Academy. Formule 2-coureurs Jack Doohan en Victor Martins blijven ook onderdeel van het team.

Introducing our 2023 #AlpineAcademy drivers! Our biggest ever line-up featuring 8 drivers from 7 different nationalities. @jackdoohan33 and @VictorMartinsFR continue with the Academy. @AlpineF1Team pic.twitter.com/DpSBI7NCWV