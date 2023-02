Verstappen blij met komst Ricciardo: "In de fabriek zullen ze bouwen op hem"

Het team van Red Bull Racing gaat aankomend seizoen op jacht naar titelprolongatie. De Oostenrijkse renstal doet dat met een nieuw wapen in de vorm van Daniel Ricciardo. De Australiër zal de rol van derde coureur gaan vervullen en Max Verstappen is blij dat Ricciardo is teruggekeerd bij het team.

Ricciardo was vorig seizoen nog coureur van het team van McLaren, maar vanwege tegenvallende resultaten werd zijn contract na het seizoen ontbonden. Al snel vond hij onderdak bij zijn voormalige werkgever Red Bull Racing. De Australische coureur zal dit jaar veelvuldig aan de zijlijn doorbrengen men verwacht echter dat hij van grote waarde kan zijn.

Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen is blij met de komst van Ricciardo naar het team. De Nederlandse Red Bull-coureur is zeer lovend in gesprek met de internationale media: "Zijn glimlach en zijn houding voegen zeker wat toe aan het team. Hij is altijd professioneel en hij is een enorm aardige gozer om mee te werken. Niet alleen voor mij als teamgenoot, maar voor het hele team. In de fabriek zullen ze bouwen op zijn ervaring. Hij is al een hele tijd actief in de sport en hij is een racewinnaar. Dus we zijn zeker blij om hem hier weer te hebben."