Norris toont nieuw uniek helmdesign

Het team van McLaren trekt later vandaag het doek van de nieuwe wagen. In de aanloop naar de onthulling van de MCL60 worden er al de nodige dingen onthuld door de coureurs. Lando Norris heeft bijvoorbeeld zijn nieuwe helmdesign aan de rest van de wereld laten zien.

Norris onthulde gisteravond zijn nieuwe design op zijn sociale media. De Britse coureur houdt grotendeels vast aan zijn gebruikelijke helmontwerp. De helm van de Brit is weer knalgeel, maar hij heeft voor aankomend seizoen wel voor een bijzonder detail gekozen. De zwarte details op de helm zijn namelijk puur carbon zonder verf, daarmee heeft Norris een uniek helmontwerp te pakken. Hoe de wagen van Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri eruit ziet, wordt vanavond duidelijk.

