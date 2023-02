Tost verwacht veel van De Vries: "Weet zeker dat hij snel goede resultaten kan behalen"

Sinds afgelopen zaterdag weet Nyck de Vries hoe zijn nieuwe wagen voor het aankomende Formule 1-seizoen eruit ziet. De livery van de AlphaTauri AT04 werd in New York getoond en de verwachtingen voor De Vries zijn hoog. Teambaas Franz Tost weet zeker dat De Vries goed zal gaan scoren.

De Vries zat jarenlang dicht tegen de Formule 1 aan. In de afgelopen seizoenen was hij verbonden aan het team van Mercedes en won hij onder meer de Formule E-wereldtitel. Vorig seizoen was De Vries de reservecoureur van Mercedes en reed hij ook vrije trainingen voor klantenteams. In die hoedanigheid mocht hij bij Williams debuteren als invaller. Hij liet zichzelf direct zien en debuteerde met een puntenscore.

Resultaten

AlphaTauri-teambaas Franz Tost verwacht dan ook dat De Vries dit jaar snel voor de dag zal gaan komen. De Oostenrijker is in gesprek met Motorsport.com positief: "Hij heeft enorm veel ervaring, hij heeft races en kampioenschappen gewonnen in de klassen waar hij actief was. Ik ben er zeker van dat hij vroeg in het seizoen goede resultaten kan behalenen dat hij punten kan gaan scoren voor dit team."

Aanpassen

Tost is daarnaast ook van mening dat De Vries zeer simpel een nieuw niveau kan gaan aantikken. De teamgenoot van de Nederlander, Yuki Tsunoda, had daar wat meer moeite mee. Tost: "Nyck is op technisch vlak enorm begaafd en hij is geconcentreerd. Toen hij eind vorig seizoen in Abu Dhabi voor ons reed, gaf hij de engineers heel erg goede technische feedback. Ik denk dat hij de nieuwe wagen meteen zal gaan begrijpen."