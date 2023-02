De Vries voelt zich een rookie: "Er is gezonde spanning"

Gisteren werd in New York de nieuwe AlphaTauri AT04 aan de buitenwereld getoond. In een korte video onthulde men de livery en sindsdien weet de wereld hoe de wagen van Nyck de Vries eruit gaat zien. Alhoewel de Friese coureur vorig seizoen al debuteerde in de Formule 1, voelt hij zich nog steeds een rookie.

De Vries werd in de afgelopen maanden klaargestoomd voor zijn eerste echte volledige seizoen in de koningsklasse van de autosport. Vorig jaar fungeerde de enkelvoudig Formule E-kampioen als reserve van Mercedes en mocht hij in die hoedanigheid veel vrije trainingen rijden. De Vries kwam ook in actie voor de klantenteams en mocht in Monza plotseling debuteren bij Williams. Hij verving de zieke Alexander Albon en hij greep direct punten.

Rookie

Dit jaar gaat hij bij AlphaTauri voor het eerst een volledig seizoen rijden en dat zorgt weer voor nieuwe ervaringen. De Vries geeft in een persbericht van zijn team dan ook aan dat hij zich nog een debutant voelt: "Er is altijd gezonde spanning. Ik denk dat het nodig is om gefocust te zijn. Ik zou dan ook zeggen dat ik nog steeds een rookie ben. Natuurlijk heb ik het privilege gehad van het rijden met meerdere auto's. Ik denk dat dat qua tracktime niet per se een voordeel was omdat die tijd maar heel gering was. Naast de rookie tests heb ik ook geen echte tests gereden."

Orange Army

De Vries is wel blij met zijn opgedane ervaringen in de afgelopen jaren. De Friese coureur weet dat het mogelijk een voordeel kan zijn. Hij hoopt daarnaast ook op de steun van het Orange Army: "De tijd zal het ons gaan vertellen. Max heeft het geweldig gedaan in de Formule 1. Hij domineert onze sport en het hele land staat achter hem. Ik begin nu aan mijn Formule 1-verhaal terwijl Max verder gaat met vechten voor de titel. Ik ga proberen om ook mij stempel te drukken. Ik weet ook niet hoe de fans zich over ons gaan verdelen. Natuurlijk staan ze achter Max, maar nu kunnen ze ook juichen voor een tweede Nederlander!"