Vijf redenen waarom je beter voor Nyck de Vries kan zijn

Nyck de Vries is dan eindelijk volwaardig F1-coureur maar hoeft niet gelijk te rekenen op hele volksstammen. Het Verstappen-virus is sinds Max zijn eerste Grand Prix-zege als een olievlek over ons kikkerland verspreid en de adoratie voor de 25-jarige Red Bull-coureur is door zijn succes alleen maar meer geworden. Daar kom je niet makkelijk tussen.

In dit artikel steekt GPToday.net De Vries een hart onder de riem en geeft vijf - soms wat ludieke - redenen om hem te supporten tussen al dat oranje.



Steun nieuwkomers!



Dat 28-jarige AlphaTauri-coureur een potje kan sturen, bewees hij in zijn kartperiode, Formule 2 en Formule E, maar een vast zitje in de Formule 1 bleef uit. Door zijn reserve -en testrol bij Mercedes stond de deur altijd op een kiertje. En die kier ging wagenwijd open bij de Grand Prix van Monza in 2022. De Vries viel in voor de zieke Alexander Albon en greep deze kans met beide handen aan. Dankzij zijn sensationele P9 in de Williams werd De Vries de hot property binnen de paddock voor 2023, smeedde het ijzer toen het heet was en tekende een deal met AlphaTauri als de vervanger van de vertrekkende Pierre Gasly naar Alpine.



Zijn droom kwam uit, maar De Vries wil laten zien dat hij bij de elite van de autosport hoort en dat Monza absoluut geen incident was. De druk staat vanaf het begin vol op de ketel, want de Nederlander heeft maar een eenjarig contract, Yuki Tsunoda is geen Nicolas Latifi en bij de Red Bull-familie hebben ze er geen moeite mee om je de deur uit te schoppen bij onderpresteren. De Vries - ondanks veel ervaring een debutant - kan wel een steuntje in de rug gebruiken.



Verveling



Max Verstappen was in 2022 de dominante factor. Oké, Ferrari, Mercedes en teamgenoot Sergio Perez en zijn RB18 spartelden af en toe wat tegen, maar de wereldkampioen won uiteindelijk het kampioenschap met speels gemak. Meeste overwinningen en punten ooit in een seizoen onderstreepten zijn suprematie. Alles waar de Nederlandse F1-fan over droomde, gebeurde.



Voorheen was de gemiddelde Nederlandse F1-fan gelukkig dat iemand meedeed en af en toe een puntje kon scoren. Nu is winnen al niet bijzonder meer, maar doodgewoon. Het nieuwe is er af. De verveling slaat toe. Dat gebeurde zelfs bij onze oosterburen. Het Duitse publiek was na het Schumacher-tijdperk ook verzadigd ondanks prachtige resultaten van Sebastian Vettel, Nico Rosberg en het team van Mercedes.



De Vries moet zich nog bewijzen, zit bij een team waar punten scoren of Q3 halen niet vanzelfsprekend is. De AlphaTauri-coureur komt in een heftige en spannende gevechten terecht met andere teams die ook moeten knokken voor elke meter asfalt. Met De Vries dus meer actie, meer spanning. Elk foutje kan fataal zijn. Wat is er nou leuk aan een Verstappen die met twee vingers in de neus wint?

Geen Ge-hoempa

Van links naar rechts, Eeh, ooh, Max, Max Supermax. Dit hoor je vast tientallen keren voorbij komen in Zandvoort of op de Max Verstappen-tribune voor, tussen of na verschillende sessies, omringd door #33 shirtjes, petjes en shirtjes. De tijden van een koelkistje meenemen en tussen jan -en alleman zitten is met Max Verstappen wel een beetje voorbij. Naast Zandvoort zijn Oostenrijk, Belgie en overgenomen door een golf van oranjefans.

Vind je dit feestgedruis helemaal niks, dan is de voorkeur voor Nyck de Vries dus vanzelfsprekend Er zijn geen tribunes van hem waardoor je ook niet wordt overgeleverd aan het ge-hoempa-hoempa. Je kan je gedragen als de old school fan. Kies voor Nyck en support op het meest afgelegen stukje circuit in Zandvoort en vermijdt Oostenrijk, België en misschien zelfs Las Vegas. Nog bijkomend voordeel: fans van De Vries hebben nog geen slechte naam opgebouwd vanwege wangedrag, maar je hebt overal rotte appels tussenzitten.

Underdog

Het is makkelijk om voor de winnaar te juichen. 'Als je wint, heb je vrienden' komt niet zomaar ergens vandaan. Toch kan de underdog supporten net zo veel voldoening geven. Van De Vries zijn de verwachtingen anders als bij Max Verstappen. Denk maar terug aan die bewuste wedstrijd van Monza. Wie had dat nou verwacht dat de debuterende Nyck direct punten zou scoren in een auto die hij amper kende. Gaf toch een lekker gevoel.



Mensen hebben eenmaal stiekem een zwak voor de underdog. Volgens een onderzoek uit 2004 heb je namelijk weinig te verliezen, moet de underdog harder werken voor hetzelfde resultaat (kijk maar naar Nycks trainingsarbeid) en zijn we als mens meer geneigd om de minderen te steunen of te helpen. Verbaas dus niet als je opeens staat te springen voor De Vries bij een puntenfinish en geen aandacht meer hebt voor de dominante Verstappen.



Gentleman

Verstappen heeft geen blad voor de mond en zegt wat hij denkt. Oke, ' mongool' en 'ik geef je een kopstoot...' zijn niet zijn meest charmante uitspraken en Verstappen is soms bikkelhard naar de pers, teamgenoten en teamleiding. Als je dat niet meer bevalt, is De Vries een prima alternatief. Hij komt over als de ideale schoonzoon, zal nooit zomaar iets verkeerds roepen.

Die fout beging hij eenmaal bij het Racecafé van ZiggoSport. De 28-jarige zei in het verleden dat hij het McLaren-zitje zou krijgen als hij Lando Norris versloeg in de Formule 2. McLaren CEO Zak Brown was hier niet blij mee. Misschien heeft deze uitspraak zijn kop gekost bij de renstal uit Woking.

De Vries is op zijn hoede en oogt dus wat saai of voorspelbaar, maar de Nederlander komt hierdoor niet in opspraak. Als fan heb je daardoor ook geen last dat je je idool steeds moet verdedigen om zijn uitspraken. De AlphaTauri-coureur is een gentleman en puur met zijn vak bezig op de meest perfectionistische manier. En daar is niks verkeerds aan. Jim Clark was ook een gentleman en uiteindelijk een van de beste ooit.