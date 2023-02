Met deze AT04 gaat Nyck de Vries jagen op succes

Ook de tweede Nederlandse coureur weet hoe zijn Formule 1-wagen voor het aankomende seizoen eruit ziet. Zojuist is de AlphaTauri AT04 aan de buitenwereld getoond tijdens de New York Fashion Week. Het wordt de wagen waarmee Nyck de Vries en Yuki Tsunoda gaan jagen op succes.

De AT04 is de wagen waarmee De Vries voor het eerst een volledig seizoen mee gaat rijden in de Formule 1. De Nederlander debuteerde vorig jaar in Italië in de koningsklasse van de autosport als invaller bij Williams. Dit jaar mag hij als teamgenoot van Tsunoda gaan jagen op succes, de Japanner begint aan zijn derde seizoen in de Formule 1. Het is tevens zijn derde jaar bij AlphaTauri.

AlphaTauri gaat dit jaar weer de strijd aan in het middenveld en men wil sportieve revanche nemen na een tegenvallend 2022. Met nieuwkomer De Vries gaat men ervanuit dat dit goed gaat komen, de Friese coureur wordt gezien als een groot talent en de verwachtingen zijn hoog. Hij is naast Max Verstappen de tweede Nederlander op de grid, hiermee treden ze in de voetsporen van Christijan Albers en Robert Doornbos