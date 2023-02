AlphaTauri deelt eerste beelden van nieuwe look

Het team van AlphaTauri trekt morgen het doek van de nieuwe wagen in New York. Voorafgaand de launch van de nieuwe wagen deelt het team de eerste beelden van de nieuwe look. Op sociale media deelt het Italiaanse team de eerste foto's van de racepakken van Yuki Tsunoda en Nyck de Vries.

De pakken van De Vries en Tsunoda zien op het eerste gezicht hetzelfde uit als afgelopen seizoen. Het grootste verschil is echter de aanwezigheid van de nieuwe sponsor Orlen. Het Poolse bedrijf is toegevoegd aan de partnerlijst en was vorig jaar nog de hoofdsponsor van Alfa Romeo. Het is de verwachting dat de logo's ook groots zichtbaar zullen zijn op de wagens van Tsunoda en De Vries.