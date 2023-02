Steiner geen fan van elfde team: "Er is alleen een risico, geen voordeel"

De interesse in de Formule 1 is momenteel zeer groot. Die interesse komt niet alleen uit fans, maar ook uit mogelijke nieuwe teams. De huidige teams zijn niet bepaald fan van de mogelijke komst van andere renstallen. Ook Haas-teambaas Günther Steiner staat niet te springen, hij ziet alleen maar risico's.

Autosportfederatie FIA zette vorige maand de eerste stappen richting de mogelijke komst van nieuwe teams naar de koningsklasse van de autosport. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de FIA en al snel werd bekend dat Andretti Cadillac de sport wil betreden. De twee Amerikaanse grootmachten hebben de krachten gebundeld maar als nog is er vanuit de huidige teams niet veel enthousiasme.

Stabiliteit

Het team van Haas is het jongste team van de grid en ook daar is men geen fan van mogelijke nieuwe teams. Teambaas Günther Steiner legt het standpunt uit bij Sky Sports: "Vijf jaar geleden kon je teams voor niets krijgen. Je kon het zo oppakken, maar niemand wilden ze en ze verdwenen uit de business. Nu wil ineens iedereen een team. Eigenlijk willen veel mensen meeliften op de Formule 1. De huidige teams zijn financieel stabiel, de omgeving is goed. Als er een elfde team komt en er zijn economische problemen, dan wordt het misschien lastig om het hoofd boven water te houden."

Alleen maar risico's

Steiner snapt dan ook niet waarom mogelijke nieuwe teams dat risico willen nemen. De populaire Italiaanse teambaas blijft dan ook kritisch: "Waarom zou je dit risico nemen als er geen voordelen zijn? Wat brengt een elfde team? Ik hoef niet te beslissen, dan doet de FOM omdat ze de businesskant van de sport beheren. Er is momenteel geen voordeel voor een elfde team voor de andere teams. Er is een risico, er is geen voordeel."