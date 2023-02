Ook Magnussen kritisch op FIA: "Ik denk dat dit een recht is"

Autosportfederatie FIA krijgt steeds meer kritiek op het aanpassen van de reglementen op het gebied van het maken van politieke en persoonlijke statements. Coureurs en teams mogen dat nu alleen nog maar doen met toestemming van de FIA. Ook Kevin Magnussen is het oneens met deze regelwijziging.

De FIA paste eerder dit jaar het regelboek aan op dit gebied. De aanpassing ging redelijk geruisloos, maar al snel viel het men op dat deze paragraaf was vernieuwd. Voorheen mochten coureurs hun mening nog gewoon uiten voorafgaand de Grands Prix, zo droegen veel coureurs in de afgelopen jaren shirts met daarop een boodschap. Lewis Hamilton steunde bijvoorbeeld de Black Lives Matter-beweging.

Vrijheid

Haas-coureur Kevin Magnussen is allesbehalve een fan van de regelwijziging van de FIA. De Deense coureur is zeer kritisch in gesprek met Sky Sports: "Ik was best verrast. Ik moet de regel nog een beetje begrijpen, ik denk dat dit voor veel van de coureurs geldt. Ik ben opgegroeid in een land waar je de vrijheid hebt om je meningen en religies te uiten. We mogen ons uitspreken. Ik denk dat dat een recht is en ik waardeer dat. Ik zou dat ook graag in de Formule 1 zien. Ik ben benieuwd hoe de gesprekken zullen gaan."

Straffen

Magnussen gaat er dan ook vanuit dat veel coureurs zich niets zullen aantrekken van de regelwijziging. De Deen is daar nogal stellig over als hem wordt gevraagd of de coureurs door zullen gaan met hun mening delen: "Jazeker. We zijn hier alleen wel om te racen. We willen geen straffen krijgen voor dit soort dingen, dat is niet handig. Ik wil wel graag deze vrijheid hebben. Niet dat ik iets op de planning heb staan, maar het hebben van deze vrijheid is een belangrijk recht."