Red Bull sprak ook met Honda voor 2026: "Dat was te gecompliceerd"

Het team van Red Bull Racing werkt momenteel nog samen met Honda. De Japanners zijn officieel gezien niet meer de motorleverancier, maar de power units worden nog wel gemaakt in Japan. Vanaf 2026 gaat Red Bull samenwerken met Ford en neemt men afscheid van Honda. Volgens Red Bull was een nieuwe Honda-deal te lastig.

Honda nam officieel gezien afscheid van de Formule 1 na afloop van het seizoen 2021. De Japanners sloten echter nog wel een deal met Red Bull waardoor de motoren in de praktijk nog steeds worden gebouwd door Honda. De krachtbronnen gaan wel door het leven onder een andere naam, maar dat lijkt geen probleem te zijn. Ondanks de goede samenwerking loopt de deal wel af na 2025.

Ford gaat dan samen met Red Bull de nieuwe krachtbronnen produceren voor het team. Red Bull-teambaas Christian Horner geeft bij Motorsport.com aan dat er ook is gesproken met Honda: "We hebben echt een geweldige relatie met Honda. We hebben veel succes gehad. Zowel wij als Honda zullen er in de komende jaren alles aan doen om het succes uit te breiden. We hebben de mogelijkheden verkend om na 2025 nog langer samen te werken, dat bleek echter te gecompliceerd."