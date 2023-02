Horner ziet Grand Prix in New York wel zitten: "Dat zou geweldig zijn"

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden in de Verenigde Staten. De koningsklasse van de autosport trekt steeds meer fans en er staan volgend jaar drie Grands Prix in de V.S op het programma. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet een Grand Prix in een andere stad ook wel zitten.

Aankomend seizoen staan er drie opvallende Grands Prix in de Verenigde Staten op het programma. De Amerikaanse Grand Prix wordt nog steeds verreden op het circuit in Austin en sinds vorig jaar staat ook de Grand Prix van Miami op de Formule 1-kalender. Aankomend seizoen wordt ook de Grand Prix van Las Vegas verreden op een stratencircuit dwars door het centrum van de stad.

New York

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet ook dat de populariteit van de sport toeneemt in de Verenigde Staten. In gesprek met de Daily Mail wordt hij gevraagd naar een mogelijke Grand Prix in New York: "Dat zou geweldig zijn. Racen in grote Amerikaanse steden is echt enorm gaaf. Een Grand Prix in the Big Apple zou bijvoorbeeld echt een enorm spectaculair event zijn."

Noord-Amerika

Horner weet ook dat de huidige Amerikaanse aandacht voor de Formule 1 zeer belangrijk is. De Britse teambaas is daar dan ook duidelijk over: "Je moet nooit nee zeggen tegen een vierde Amerikaanse Grand Prix. We hebben ook nog een andere race in Noord-Amerika met Montreal, dus waarom niet? Het is fantastisch dat er zoveel interesse is in de V.S. We moeten blij zijn dat we kunnen racen op dit soort plaatsen. Denk aan het circuit in Miami of in Austin. Vegas wordt dit jaar ook waanzinnig."