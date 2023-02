Perez jaagt op successen: "Push het team een bepaalde kant op"

Het team van Red Bull Racing wil aankomend seizoen weer op jacht gaan naar nieuwe successen. Niet alleen regerend wereldkampioen Max Verstappen wil winnen, ook zijn teamgenoot Sergio Perez barst van de ambitie. De Mexicaanse coureur probeert het team een bepaalde richting op te pushen.

Perez kende vorig jaar een zeer sterk seizoen. De Mexicaanse coureur leek zich in de openingsfase van het seizoen helemaal op zijn plaats te voelen aangezien de wagen bij zijn rijstijl paste. Verstappen had het op zijn beurt wat lastiger, maar na een paar updates paste de Red Bull steeds meer en meer bij de rijstijl van de Nederlander. Verstappen ging er dan ook met de wereldtitel vandoor.

Perez wil dit jaar ook een gooi kunnen doen naar de wereldtitel en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. De Mexicaanse coureur wordt geciteerd door Motorsport.com: "Er zijn zeker zaken waar we aan kunnen werken. We gaan ervanuit dat de auto beter is. Ik ben het team in een bepaalde richting aan het pushen en ik denk dat het een goede richting is. We gaat het nog wel zien. Als we bezig zijn met de auto, dan gaat het erom dat we ons zo goed mogelijk aanpassen. Dan moeten we het proberen te maximaliseren."