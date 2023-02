Horner oneens met FIA: "Willen geen nietszeggende robots "

Autosportfederatie FIA ligt momenteel onder vuur vanwege een opvallende aanpassing van het sportieve reglement. Door een recente aanpassing van het regelboek mogen coureurs zonder toestemming geen politieke of persoonlijke statements meer uitvoeren voorafgaand een Grand Prix. Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is kritisch.

Steeds meer coureurs en prominenten uit de Formule 1 spreken zich uit tegen de regelwijziging van de FIA. De aanpassing van het regelboek komt na een aantal jaren vol met acties van onder andere Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Hamilton sprak zich uit voor maatschappelijke onderwerpen en Vettel kwam op voor het milieu, dit is nu dus aan banden gelegd door de FIA. Coureurs mogen dit alleen nog maar doen met toestemming van de FIA.

Stem

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner voegt zich nu bij de kritische geluiden. De Britse teambaas is er nogal duidelijk over bij Motorsport.com: "Je kunt hier op verschillende manieren naar kijken. Ten eerste moet sport nooit worden gebruikt als politiek instrument. Sport is vooral entertainment, er moet een soort ontsnapping in zitten. Bij Red Bull hebben we nooit onze coureurs de mond gesnoerd. Ze zijn daar vrij in en ze mogen hun mening geven. Ze hebben een stem."

Nietszeggende robots

Alhoewel Horner dus ook bekend is met de andere kant van de medaille, steunt hij de regelwijziging van de bekritiseerde FIA niet. Horner: "Het is een kwestie van balans. In de hedendaagse wereld heeft iedereen een stem en die mag niet onderdrukt worden. Het moet wel zorgvuldig gebeuren. We willen niet dat we hier een stel nietszeggende robots hebben. Er moet gewoon een simpele balans zijn."