Horner: Verstappen titelfavoriet, Pérez 'in staat' om 'dichtbij te komen'

De mening van Red Bull-teambaas Christian Horner is duidelijk: wat betreft zijn rijdersduo, is Max Verstappen over een volledig seizoen de favoriet voor het behalen van de wereldtitel. Volgens de Britse topman kan Verstappen’s teamgenoot Sergio Pérez wel in de buurt komen, maar zou hij over een heel seizoen niet in staat zijn om Verstappen te verslaan.

Het Formule 1-team van Red Bull zag 2022 als een uiterst succesvol jaar. Met beide titels en zeventien van de 22 Grand Prix-overwinningen op zak dendert de Oostenrijkse renstal voort richting het 2023-seizoen van de Formule 1, waarin het ook ditmaal hoopt de glorie te kunnen behalen. Met rijdersduo Max Verstappen en Sergio Pérez heeft het Formule 1-kamp van de energiedrankjesgigant een sterk paar om het gevecht met concurrenten Ferrari en Mercedes aan te gaan. Maar in het geval wanneer het om een onderling gevecht in het Red Bull-team gaat, dan zal Verstappen het duel van Pérez winnen, volgens teambaas Christian Horner.

In een Youtube-video van het Duitse mediaplatform Auto, Motor und Sport vertelt Horner: "Ik denk dat in de vorm waarin Max (Verstappen) momenteel verkeert, hij over een volledig seizoen de favoriet is." Verstappen liet vorig jaar vijftien Grand Prix-overwinningen op zijn naam noteren, terwijl teamgenoot Pérez het moest doen met een totaal van twee.

Ondanks de ongezouten mening van Horner, vindt de Red Bull-voorman dat Pérez zich zeker niet zomaar zou moeten laten verslaan: "Checo (Pérez) moet daar wel naar streven, want waarom zou je anders meedoen? Realistisch gezien denk ik dat Max de meest waarschijnlijke kandidaat is om voor de wereldtitel de vechten. Maar Checo is wel degelijk in staat om dichtbij te komen", meent Horner.

Het team van Red Bull hoopt ook dit jaar concurrenten Ferrari en Mercedes van zich af te houden. Beide teams hebben namelijk een sterk rijdersduo dat klaar staat voor de kans om voor de titel te kunnen vechten. Op de vraag van Auto, Motor und Sport of zijn team het beste rijdersduo tot haar beschikking heeft, antwoordt Horner: "We hebben hele goede coureurs, maar als je naar Mercedes en Ferrari kijkt, dan zie je dat ok zij erg sterke rijders hebben. Ik denk dat dat de topteams allemaal over fantastische coureurs beschikken. Het gaat erom hoe we als collectief te werk gaan", vertelt Horner.