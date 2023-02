Video: Piastri’s eerste werkdag bij McLaren in beeld

Oscar Piastri staat het aankomend seizoen op de Formule 1-grid. De Australische coureur zal zijn debuut in de koningsklasse voor het team van McLaren gaan maken, waarbij Piastri Lando Norris als teamgenoot naast zich zal hebben. Bekijk hieronder de beelden van Piastri’s introductie bij de papajakleurige renstal.

Niet alleen Nyck de Vries en Logan Sargeant zijn dit seizoen de nieuwelingen van de koningsklasse; ook Oscar Piastri maakt deel uit van dit bijzondere rijtje. Met elke nieuwe verschijning op de Formule 1-grid is het altijd nog maar de vraag in hoeverre de rookies de verwachtingen van hun werkgevers kunnen waarmaken. Terwijl er door menig Formule 1-liefhebber met Piastri’s naam wordt gesproken van een coureur die voor lange tijd in de koningsklasse zou kunnen racen, moet het nog wel even gaan gebeuren. Bij zijn eerste werkdag bij McLaren laat de jonge Australiër in ieder geval een relaxte indruk achter.

Naast veel kennismakingen verrichte de in Melbourne geboren Piastri ook wat simulatorwerk. Ook gaf hij een kleine introductiespeech aan de dames en heren van het McLaren-hoofdkwartier. Het heeft er alle schijn van dat McLaren met de komst van Piastri een passende coureur heeft gevonden voor de vervanging van Daniel Ricciardo. Met Lando Norris als teamgenoot heeft de Britse renstal een capabel duo in handen dat het aankomend seizoen concurrent Alpine van de vierde stek hoopt te stoten.

Bekijk de beelden hieronder: