Carrière van jarige Nyck de Vries (28): van kartkampioen tot Formule 1-coureur

Er is er één jarig en dat is Nyck de Vries. De nieuwbakken Formule 1-coureur viert vandaag (maandag) dat hij zijn 28ste rondje om de zon heeft voltooid en mag zich zodoende één van de oudere rijders uit de koningsklasse noemen. Voorafgaand aan De Vries’ eerste volledige seizoen in de F1, en vanwege zijn verjaardag, blikt GPToday.net terug op zijn met hindernissen bezaaide weg naar de top.

Hendrik Johannes Nicasius de Vries wordt op 6 februari 1995 geboren in het Friese dorpje Uitwellingerga, een pittoresk vlekje op de landkaart dat vlak onder zeilstad Sneek is gelegen. Het kleine ventje, dat de roepnaam Nyck meekrijgt, heeft een Friese vader en een moeder met Indonesische roots. Al vroeg ontwikkelt hij een voorliefde voor alles wat snel gaat.

Nycks vader neemt zijn zoontje namelijk op jonge leeftijd mee naar de indoorkartbaan van Heerenveen, waar het kleine menneke tegenover de snelste laaglandijsbaan ter wereld – Thialf – zijn eerste rondjes draait. Hij is goed. Heel goed, zelfs. In no-time ontwikkelt Nyck zich tot een karttalent van internationale allure.

Juniorcontract

Na het veroveren van de prestigieuze KF3-titel kloppen meerdere Formule 1-teams op de deur van de rondreizende familie De Vries. Vader Hendrik-Jan maakt namelijk alle tijd vrij om met zijn zoon kriskras door Europa te rijden voor de volgende kartafspraak, zusje Seychelle gaat geregeld mee. Het is Ron Dennis die aan het langste eind trekt. De toenmalig McLaren-baas weet Nyck te verleiden tot het ondertekenen van een juniorcontract.

McLaren is op dat moment een logische keuze. Het Britse team heeft dan net Lewis Hamilton naar de top doen promoveren en het supertalent heeft dat vertrouwen bepaald niet geschaad. Al in zijn tweede seizoen verovert Hamilton de Formule 1-wereldtitel. Dat wil Nyck ook wel. In het najaar van 2009 wordt hij door McLaren uitgenodigd om naar de Italiaanse Grand Prix op Monza te komen. Aldaar bespreekt men de mogelijkheden om vanaf 2010 samen te werken.

Een andere optie voor Nyck is het team van Ferrari, maar de Italiaanse renstal weet niet het vertrouwelijke gevoel te creëren dat de gewiekste Dennis wél doet. In de vroege winter van 2010, kort voor zijn vijftiende verjaardag, wordt Nyck zodoende gepresenteerd als McLaren-ontwikkelingscoureur. Hij stelt niet teleur: in zowel 2010 (KF2) als 2011 (KF1) wordt Nyck wereldkampioen karten.

Groeipijntjes

Voor 2012 mag Nyck overstappen naar het echte werk: het autoracen. McLaren plaatst hem in de Formule Renault 2.0, toentertijd een logische opstapklasse voor beginnend racetalent. Nyck mag echter plaatsnemen bij het team R-ace GP, dat pas net komt kijken. McLaren, dat over een groot netwerk beschikt en de jonge Nederlander zodoende ook bij een succesvoller team had kunnen plaatsen, maakt een voor de buitenwacht ietwat vreemde keuze.

Nyck moet wennen. Het team laat steken vallen en de concurrentie is moordend. Wat niet helpt, is dat hij zelf nog erg klein is. Als jongeman van zeventien jaar steekt hij amper boven de brugpiepers van twaalf, dertien jaar uit. Het autoracen is fysiek zwaarder dan het karten en bovendien zijn bij R-ace GP niet de middelen voorhanden waarover bijvoorbeeld de sterkere teams van Kaufmann en Koiranen wél beschikken.

Na een valse start moet Nyck lijdzaam toezien hoe ook zijn tweede jaar uitmondt in een teleurstellend eindresultaat, al geven de laatste wedstrijden van 2013 hoop. Het Friese wonderkind van weleer weet zijn profetie eindelijk waar te maken door in 2014 de kampioenschappen in zowel de Eurocup-variant als de Alps-competitie van de Formule Renault 2.0 te winnen. Een overstap naar de vermaarde Formule Renault 3.5, destijds de kraamkamer van de Formule 1, is zijn beloning.

Politiek

Eigenlijk doet Nyck niet zo heel veel fout in zijn jacht op een Formule 1-zitje. De buitenwacht wordt echter steeds onwetender, en zodoende komt hij zelf af en toe in een slecht daglicht te staan. Want als Max Verstappen in 2015 al op zeventienjarige leeftijd zijn Formule 1-debuut maakt, dan is die twintigjarige jongen in de Formule Renault 3.5 toch eigenlijk al drie jaren te laat? En als Verstappen punten haalt in de Formule 1, dan zou die kleine Fries toch alles moeten winnen in de opleidingsklassen?

Nyck perst het maximale uit zijn Formule Renault 3.5-bolide, een wagen waaraan de gemiddelde coureur minstens één jaar heeft moeten wennen alvorens voor de titel te strijden. De McLaren-junior besluit zijn FR3.5-jaar op een keurige derde plek en wil in 2016 voor de titel gaan, ware het niet dat Renault haar steun terugtrekt en de serie razendsnel in verval raakt. Er is een zijsprong nodig. Nyck noemt de GP2 Series als logische vervolgstap, maar McLaren zit met de handen in het haar vanwege een overschot aan coureurs.

Zodoende wordt Nyck in de GP3 geplaatst en aldaar mag hij het – in dienst van hetzelfde team – opnemen tegen Charles Leclerc. Het wordt een oneerlijke strijd, want Leclerc is het goudhaantje. Niemand spreekt het hardop uit, maar achter de schermen is het overduidelijk: Leclerc moet kampioen worden, Nyck rijdt slechts omdat ART een paar centjes ontvangt van McLaren. Meermaals is Nyck razendsnel – de poleronde in Hongarije spreekt boekdelen – maar iets te vaak heeft hij botte, veelal mechanische, pech.

Driemaal is scheepsrecht

Na het GP3-jaartje komt Nyck alsnog in de Formule 2 terecht, al moet hij genoegen nemen met een plaats bij het financieel armlastige Rapax-team. McLaren, waar Dennis inmiddels is verdwenen en Zak Brown een grote reorganisatie doorvoert, wil niet teveel geld meer in hem investeren. Met Lando Norris is er immers een nieuw wonderkind op komst – eentje die nota bene door Brown zelf wordt gemanaged.

Bij Rapax verricht Nyck wonderen, iets wat hij later in 2017 na een tussentijdse overstap herhaalt in dienst van Racing Engineering. Hij wint in Monaco en bestijgt het podium op Spa, voorwaar geen slecht resultaat gezien het materiaal waarover hij beschikt. Kampioensteam Prema Racing ziet dat ook en tekent Nyck voor 2018. Dat jaar draait echter uit op een teleurstelling. De Formule 2-organisatie wil iets te graag dat George Russell en Norris doorstromen, waardoor Nyck in de overdrivemodus moet – en zich een paar keer vergaloppeert.

In 2019 worden de foutjes van het vorige jaar rechtgezet. Niemand is opgewassen tegen Nyck, die de vloer aanveegt met zijn concurrenten. In dienst van ART Grand Prix – na het tegenvallende jaartje bij Prema heeft Nyck zijn knopen geteld – sjeest de inmiddels 24-jarige coureur naar de Formule 2-titel. Eén probleem: er is maar één zitje vrij in de Formule 1, en die gaat naar Nycks betalende F2-concurrent Nicholas Latifi. Als kampioen mag hij bovendien niet door in de opleidingsklasse.

Elektrische zijstap

Mercedes biedt uitkomst. Het Duitse merk is per 2018 stilletjes (als HWA Racelab) toegetreden tot de elektrische wereld van de Formule E en bestiert vanaf het najaar van 2019 een volwaardig fabrieksteam. Naast taalgenoot Stoffel Vandoorne mag Nyck aantreden in de elektrische klasse en daarin weet de Nederlander zich bijzonder snel aan te passen. Tegen het einde van zijn eerste seizoen behaalt hij een eerste podiumplaats.

Het jaar 2021 is van Nyck. In zijn tweede volledige Formule E-seizoen, dat wordt gekenmerkt door een bizar competitief veld en een even bizar kwalificatieformat, is Nyck degene die het hoofd koel houdt. In de zomer van ’21 kroont hij zich tot de allereerste Nederlandse wereldkampioen in een FIA-klasse door de Formule E-strijd in zijn voordeel te beslissen.

Een Formule 1-kans lonkt: Nyck wordt steeds vaker bij de F1-stal van Mercedes gespot en Toto Wolff himself beweert dat zijn Nederlandse pupil klaar is voor een volgende stap. Die komt er echter niet: Williams zwicht voor de druk van Red Bull en kiest Alexander Albon voor het Formule 1-seizoen van 2022, Alfa Romeo maakt te elfder ure een knieval voor de centen van Guanyu Zhou. Nyck rest een derde seizoen in de Formule E, eentje waarin teammaat Vandoorne kampioen wordt.

Fenomenaal

Dat niets onmogelijk is voor hen die willen, bewijst Nyck in de nazomer van 2022. Maandenlang wordt hij bespot vanwege zijn trainingsoptredens – in de Formule 1 geldt een nieuwe regel, waardoor Nyck als een soort speelbal wordt doorgegeven –, maar als Albon ziek uitvalt voor de Italiaanse Grand Prix, dan staat de kleine Nederlander paraat. Hij levert een puik optreden af op Monza en bekroont zijn Formule 1-debuut met een puntenfinish.

In de tussentijd heeft Nyck een werkelijk fenomenale prestatie afgeleverd. Eén dag voor de 24 uur van Le Mans begint wordt hij opgeroepen door het team TDS Racing, van wie de vaste rijder geschorst is. Nyck heeft nul voorbereiding, stapt compleet blanco in en rijdt een weergaloze wedstrijd. Over 24 uur genomen is zijn gemiddelde rondetijd meer dan drie tienden van een seconde sneller dan de rest – enkel endurancetopper Antonio Félix da Costa kan de ontketende Nederlander in het spoor blijven.

Dat Nyck een alleskunner is, staat buiten kijf. Dat hij klaar is voor de Formule 1 evengoed. Nyck zal zijn races komend jaar afwerken als een 28-jarige coureur: vandaag mag hij de kaarsjes uitblazen. Van harte gefeliciteerd Nyck, nog vele jaren!