Perez deelt ambitieus plan: "Elk weekend vechten voor zege"

Sergio Perez staat aan de vooravond van zijn derde seizoen in dienst van het team van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur wil ook dit jaar weer vol in de aanval gaan. Perez steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken en geeft aan dat hij elk weekend om de zege wil gaan vechten.

Perez kende afgelopen jaar zijn beste seizoen in zijn lange Formule 1-loopbaan. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur schreef twee Grands Prix op zijn naam en werd uiteindelijk derde in de strijd om het wereldkampioenschap. Wel moest Perez wederom toezien hoe zijn teamgenoot Max Verstappen wereldkampioen werd, de Mexicaan had overduidelijk de rol van tweede coureur.

Potentie maximaliseren

Perez realiseert zich vanzelfsprekend ook wel dat hij weer de rechterhand van Verstappen zal zijn. Ondanks zijn sterke teamgenoot wil Perez zelf ook vlammen. In gesprek met RaceFans spreekt hij zich uit: "Ik wil de potentie van onze auto gaan maximaliseren. Ik wil elk weekend kunnen gaan vechten voor de overwinning. Ik ga daar echt heel erg hard voor werken en dat is dan ook mijn hoofddoel."

Keuzes

Perez neemt zijn jacht op een mogelijke wereldtitel dan ook uiterst serieus. De Mexicaanse coureur heeft er in de afgelopen maanden alles aan gedaan. Hij is er dan ook nogal duidelijk over: "Ik heb in de winter heel erg veel met de engineers gewerkt om de races van vorig jaar te kunnen begrijpen. We gingen soms een bepaalde kant op met de set-up en achteraf waren dat misschien de verkeerde keuzes. Ik denk dat we dat aan het einde van het jaar wel begrepen."