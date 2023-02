Formule 1-teams en rijders van 2023 voorgesteld: Aston Martin

Fans van over de hele wereld wachten met smart op het 74ste wereldkampioenschap Formule 1, dat na een winterstop van ruim drie maanden inmiddels steeds dichterbij komt. In aanloop naar de start van het nieuwe seizoen stelt GPToday.net alle deelnemers aan u voor. Met vandaag: een team dat droomt van de top, Aston Martin.

Aston Martin

Licentie: Engeland

Fabriek: Silverstone

Resultaat 2022: zevende

Beste resultaat: 2e

Podiumplaatsen: 1

Grands Prix: 49

Met een hoop bombarie werd de rentree van het roemruchte Aston Martin aangekondigd. Dankzij de nagenoeg onuitputtelijke geldbron van Lawrence Strulovitch, voor de buitenwereld beter bekend onder zijn pseudoniem Stroll, werd het financieel kwakkelende Force India omgetoverd tot een heus fabrieksteam. Hoewel, fabrieksteam: Aston Martin brandt zich er zelf liever niet aan, dat laat men over aan de gefortuneerde Canadese miljardair. In 2022 reed Aston Martin achter de feiten aan, in 2023 moet het beter. Maar kan dat ook?

14. Fernando Alonso

Oviedo, Spanje, 29 juli 1981

Aston Martin ruilt de ene meervoudig wereldkampioen in voor de andere meervoudig wereldkampioen. Sebastian Vettel, met vier titels één van de meest gedecoreerde coureurs van het Formule 1-veld van 2022, heeft zijn helm aan de wilgen gehangen. Voor hem in de plaats komt tweevoudig titelhouder Fernando Alonso over van Alpine. Feitelijk een stap achteruit, aangezien Alpine vorig jaar als vierde eindigde en Aston Martin als zevende.

Alonso gaat echter nooit ergens heen zonder plan. De Spanjaard had in de smiezen dat het ‘m bij Alpine niet ging worden en hapte zodoende toe nadat Vettel zijn afscheid aankondigde. Eén ding moet de gewiekste veertiger worden nagegeven: hij is niet bang om een nieuw avontuur aan te gaan. Aan zijn motivatie hoeft ook niet te worden getwijfeld. In 2022 liet Alonso meermaals zien nog steeds over het heilige vuur te beschikken.

Als Aston Martin een snelle wagen neerzet, dan is het niet ondenkbaar dat Alonso ‘m naar het podium stuurt. De Spanjaard is nog altijd één van de allerbeste coureurs van deze wereld en schuwt het duel bovendien allerminst. Naast de mogelijkheden van de nieuwe Aston Martin bestaat er eigenlijk slechts één vraagteken: in hoeverre gaat eigenaar Stroll het toestaan dat Alonso zijn zoontje om de oren rijdt, of zelfs voor het grote publiek te kakken zet?

18. Lance Stroll

Montréal, Canada, 29 oktober 1998

Het zoontje van Lawrence Strulovitch, de inmiddels 24-jarige Lance Strulovitch, heeft reeds zes kansloze seizoenen op het allerhoogste niveau afgewerkt. Lance reikte tot de Formule 1 omdat zijn vader enkel het beste materiaal voor zijn kroost kocht – en mocht dat niet afdoende zijn, de organiserende partijen een extra centje toestak. Gek genoeg lijkt Lance enkel wakker te schrikken als het regent. Is de racebaan nat, dan gaat de monotoon sprekende, compleet ongeïnteresseerd ogende Canadees als een weerlicht.

Nadat zijn evenknieën Nicholas Latifi en Nikita Mazepin de koningsklasse hebben verlaten, is Lance momenteel de enige rijkeluiszoon op de Formule 1-grid die zonder het familiegeld absoluut niet tot de koningsklasse had gereikt. Met die twijfelachtige eer gaat Lance zijn zevende (!) Formule 1-seizoen tegemoet. Een statistiek: in de zes voorgaande jaren werd Lance in het teaminterne duel met 295 punten voor zijn toenmalige collega’s tegen 194 punten stevig geklopt.

Lance zal echter gewoon in de Formule 1 blijven rijden, aangezien zijn vader de rekeningen betaalt – en wel gek is om zijn eigen zoon eruit te mieteren. Toch is dat iets wat het management van Aston Martin eens mag overwegen om aan te kaarten. Uiteindelijk wil een teambaas over het beste rijdersduo beschikken. Of kan Lance zich komend jaar dusdanig oprichten, dat elke criticaster de mond wordt gesnoerd?