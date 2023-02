Formule 1-teams en rijders van 2023 voorgesteld: Haas

Fans van over de hele wereld wachten met smart op het 74ste wereldkampioenschap Formule 1, dat na een winterstop van ruim drie maanden inmiddels steeds dichterbij komt. In aanloop naar de start van het nieuwe seizoen stelt GPToday.net alle deelnemers aan u voor. Met vandaag: het team van de populaire Guenther Steiner, Haas.

Haas

Licentie: Amerika

Fabriek: Kannapolis

Resultaat 2022: achtste

Beste resultaat: 4e

Grands Prix: 144

Wat kwam die oorlog in Oekraïne toch verrekte goed uit voor het Formule 1-team van Haas, dat en passant geldschieter Nikita Mazepin de deur wees en nadien nog even de hand ophield. Dat Haas politieke sancties als aanleiding nodig had om de minst geliefde rijder van de autosportwereld te wippen, zegt voldoende over de staat waarin het team verkeerde. Toch moet gezegd: Haas heeft in 2022 een paar stapjes voorwaarts gezet. Aan het nieuwe rijdersduo de taak om het Amerikaanse team terug te brengen naar de hoge hoogten waarop het in 2018 acteerde.

20. Kevin Magnussen

Roskilde, Denemarken, 5 oktober 1992

Met een daverende knal keerde Kevin Magnussen vorig jaar terug in de Formule 1 en met een knal eindigde zijn seizoen. De Deen reed tijdens de seizoensouverture naar een puike vijfde finishplaats, waardoor hij in één klap meer punten scoorde dan het team van Haas in de voorgaande dertig maanden was gelukt. De poleronde in Brazilië was een sprookje, eentje die mogelijk werd gemaakt door uitmuntende timing en haarfijn stuurwerk.

Tussen die twee topprestaties in was K-Mag eigenlijk een beetje onzichtbaar – wat vreemd is, want Magnussen is in zijn gehele Formule 1-loopbaan vrijwel nimmer onzichtbaar geweest. Waar de Deense dertiger gaat, is er actie. Magnussen is niet bevreesd om zijn wagen breed te maken, om een tegenstander uit te remmen of zijn eigen reputatie op het spel te zetten en dat maakt hem één van de interessantere coureurs.

Toch vecht Magnussen inmiddels ook een niet te winnen strijd. Het predicaat talent is reeds verdwenen, daarvoor is de Deen nu te oud. Toekomstig wereldkampioen is hij ook niet. Magnussen valt tussen wal en schip, lijkt een soort Jean Alesi te worden – iemand die jarenlang in de Formule 1 actief is, maar op een paar mooie dagen na geen wereldschokkende resultaten kan produceren. Voor nu is het echter een genot dat Magnussen onderdeel van de koningsklasse mag zijn.

27. Nico Hülkenberg

Emmerik, 19 augustus 1987

Dat niets in het leven onmogelijk is, bewijst Nicolas Hülkenberg, een mid-dertiger die opgroeide in een klein Duits dorpje aan de Rijn, net over de grens bij Zevenaar. Wie had ooit verwacht dat hij, elfhonderdnegentig (!) dagen na zijn laatste race als voltijd coureur, terug zou keren op de Formule 1-grid met een jaarcontract op zak?

Hülkenberg heeft zijn overeenkomst met Haas te danken aan teambaas Guenther Steiner, die al jaar en dag gecharmeerd is van de Duitse coureur en hem herhaaldelijk heeft verzocht om voor het team van Gene Haas uit te komen. Toen Steiner zijn kans schoon zag om de tegenvallende Mick Schumacher te lozen, werd oudgediende Hülkenberg opgebeld. De Emmeriker, die op zondag 14 maart 2010 zijn Formule 1-debuut maakte, gaat zodoende zijn tiende volledige seizoen op het hoogste niveau tegemoet.

Of het een goed plan is? Hülkenberg heeft in het recente verleden bewezen de nukken van een Formule 1-auto snel te begrijpen. Zijn invalbeurten tijdens het seizoen-2020 onderschrijven dat standpunt. In combinatie met vroegere rivaal Magnussen zou Hülkenberg weleens één van de verrassingen van het Formule 1-jaar 2023 kunnen worden. Kijk niet vreemd op als de twee dertigers Haas op constante basis naar puntenfinishes sturen.