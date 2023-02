Ricciardo blij met Red Bull-comeback: "Ik ben terug in de familie"

Daniel Ricciardo maakte gisteren tijdens de launch van Red Bull Racing in New York zijn comeback bij de Oostenrijkse renstal. De Australiër werd al eerder gepresenteerd als de nieuwe derde coureur van het team. Ricciardo reed in het verleden al voor Red Bull, maar is blij met zijn terugkeer.

Ricciardo reed vorig jaar een teleurstellend seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Australische coureur werd verslagen door zijn toenmalige teamgenoot Lando Norris. Ricciardo presteerde niet goed en voorafgaand het Belgische Grand Prix-weekend werd bekend dat zijn contract na dat seizoen zou worden ontbonden. Hij vond echter al snel een nieuwe job bij Red Bull Racing.

Het is niet de verwachting dat Ricciardo aankomend seizoen veelvuldig in actie zal gaan komen voor Red Bull. Desalniettemin is de Australische coureur zeer tevreden met zijn rol, zo liet hij weten tijdens de launch: "Het voelt geweldig, het is alsof ik thuis kom. In deze tweede fase van mijn loopbaan voelt het warm aan. Er zijn nog steeds veel bekende gezichten. Ik ben terug in de familie en ik heb hier zoveel goede herinneringen liggen."