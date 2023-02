Capito verklaart Williams-exit: "Kwamen veel races bij, dat is best vermoeiend"

Jost Capito was tot en met afgelopen seizoen de teambaas van het team van Williams. De Duitser bracht het team terug naar de strijd om de WK-punten en verbaasde vriend en vijand met de aankondiging van zijn exit als teambaas. Het was niet duidelijk waarom hij vertrok, maar daar is nu meer duidelijk over geworden.

Capito bracht het team in de afgelopen jaren weer de nodige successen. Onder leiding van de Duitser scoorde George Russell zelfs een opvallend podium in de regenoptocht in België in 2021. Zijn vertrek zag niemand aankomen maar in de laatste weken van 2022 werd dit toch naar buiten gebracht. Williams heeft inmiddels in de persoon van James Vowles een opvolger aangesteld.

Capito heeft nu voor het eerst sinds zijn vertrek bij Williams meer duidelijkheid gegeven. In het persbericht over zijn vertrek stond immers niet waarom hij zou vertrekken. In gesprek met Auto Bild geeft hij nu tekst en uitleg: "Ik had in eerste instantie gezegd dat ik deze job voor twee jaar zou uitvoeren, heel misschien voor drie. In de tussentijd kwamen er zoveel races bij, dat is best vermoeiend. Het terugbrengen van het team naar de top kost meer dan twee of drie jaar."