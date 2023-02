Wat kan je verwachten van de Red Bull-lauch?

Vandaag is het zover: het eerste topteam toont de nieuwe wagen aan de buitenwereld. Regerend constructeurskampioen Red Bull Racing trekt vanmiddag het doek van de RB19 en de gehele wereld zal mee gaan kijken naar de onthulling. Het belooft in ieder geval een bijzondere onthulling te worden.

Het team van Red Bull Racing is afgereisd naar de Amerikaanse metropool New York en dat zorgt direct voor veel geruchten. Het feit dat de Oostenrijkse renstal kiest voor een event in de Verenigde Staten is namelijk opvallend, voorheen trok men immers in Europa het doek van de nieuwe wagen. Anno 2023 is alles anders en lijkt het erop dat Red Bull vandaag met een zeer grote onthulling gaat komen.

Ford

Het lijkt er namelijk op dat Red Bull vandaag bekend maakt dat ze vanaf 2026 gaan samenwerken met Ford. De grote Amerikaanse autobouwer zal dan met Red Bull gaan samenwerken op motorisch vlak, het is echter de verwachting dat ze vooral wat kosten op zich gaan nemen en de naamgever worden van de krachtbron. Red Bull is met Red Bull Powertrains immers al ver met de ontwikkeling van de krachtbron voor 2026.

Kleurstelling

Hoe de nieuwe RB19 er precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Enkele weken geleden hintte de Oostenrijkse renstal op sociale media op een nieuwe livery. Alhoewel de kleur blauw op de aankondigingspagina van de stream iets verschilt met de huidige kleur, is het niet de verwachting dat de livery enorm gaat veranderen. Wel is het zeker dat de teamkleding een andere look zal hebben, Castore is immers de nieuwe kledingsponsor.