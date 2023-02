AlphaTauri start nieuwe krachtbron voor het eerst

De voorbereidingen op het aankomende Formule 1-seizoen zijn momenteel in volle gang. Veel teams zijn al ver in de ontwikkeling van hun auto en dat betekent dat de motoren ook alvast worden gestart. Ook het team van AlphaTauri heeft deze mijlpaal nu gehaald.

De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing deelt op sociale media de beelden van de eerste fire-up van de nieuwe krachtbron. Alhoewel Honda niet meer officieel de motorleverancier is, zijn de Japanners nog wel verantwoordelijk voor de motoren. Op de video is dan ook te zien dat het nodige Honda-personeel aanwezig is bij het speciale moment in de fabriek van AlphaTauri.