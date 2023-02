Montoya ziet Leclerc niet als favoriet: "Max heeft meer ervaring"

Charles Leclerc was vorig seizoen de grote uitdager van Max Verstappen in de openingsfase van het seizoen. De Monegaskische Ferrari-coureur viel echter ver terug, maar hoopt dit jaar weer te kunnen toeslaan. Juan Pablo Montoya denkt echter dat dit zeer lastig gaat worden voor Leclerc.

Leclerc startte vorig jaar zeer goed aan het seizoen. De Monegask profiteerde van de uitvalbeurten van Max Verstappen en won twee van de eerste drie Grands Prix van het seizoen. Leclerc had een grote voorsprong, maar kon dit niet omzetten in een spannende titelstrijd. Ferrari kampte met betrouwbaarheidsproblemen en Verstappen werd relatief simpel wereldkampioen in 2022.

Ervaring

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat Leclerc het heel erg lastig zal gaan krijgen in een duel met Verstappen. De Colombiaan is daar nogal duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "Ik zou niet zeggen dat ze op hetzelfde niveau zitten. Ik denk dat Charles heel erg goed is, maar Max heeft meer ervaring. Ik denk dat hij met meer ervaring, meer zeges en nu het kampioenschap veel druk kwijt is."

Makkelijker

Leclerc heeft nog geen wereldtitel gewonnen in de koningsklasse van de autosport en dat kan er volgens Montoya dus voor zorgen dat de spanning en de druk hoger is. De Colombiaanse coureur vervolgt zijn betoog in duidelijke taal: "Het is dus voor Max veel makkelijker om het wereldkampioenschap te winnen dan dat voor Charles het geval is. Voor Charles zou het immers zijn eerste wereldtitel zijn."