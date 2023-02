Schumacher past Mercedes-stoeltje

Mick Schumacher is vanaf dit jaar de reservecoureur van het team van Mercedes. Na een tegenvallend 2022 bij het team van Haas, bood men bij Mercedes hem onderdak. Zijn werkzaamheden bij de Duitse renstal zijn nu officieel begonnen en hij heeft zijn eerste belangrijke taak erop zitten.

Schumacher nam afgelopen weekend deel aan de Race of Champions in Zweden, daarna reisde hij echter af naar het Mercedes-hoofdkwartier in Brackley. De renstal deelt op sociale media een aantal foto's van Schumachers bezigheden in de fabriek. Schumacher paste namelijk zijn eerste stoeltje bij Mercedes en het team deelde daar de beelden van. Op de foto's is tevens het nieuwe helmdesign van Schumacher te zien, hij reed al met deze helm bij de Race of Champions.