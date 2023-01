Vasseur gaat voorlopig nog geen grote interne veranderingen bij Ferrari doorvoeren

Terwijl de winterstop richting haar einde nadert en de preseasontests in Bahrein dichterbij komen, is de kersverse Ferrari-teambaas Frederic Vasseur druk bezig om zijn nieuwe organisatie te leren kennen. Tijdens zijn eerste gesprekken met internationale media vertelt de 54-jarige goedlachse Fransman over hoe zijn eerste periode bij de Scuderia ingevuld gaat worden.

Het Formule 1-team van Ferrari was in 2022 vooral in de eerste competitiehelft zeer sterk. Ondanks de sterke performancewinst maakte de Italiaanse renstal toch flink wat kostbare foutjes, onder andere op strategisch vlak. De alsmaar groeiende druk op de schouders van toenmalig teambaas Mattia Binotto betekende dat hij aan het einde van het afgelopen Formule 1-seizoen besloot om zijn biezen te pakken. Om een frisse wind door het scharlakenrode team te laten waaien, koos de top van Ferrari voor de diensten van Frederic Vasseur, die vanuit Alfa Romeo over is gekomen.

De winterstop betekende een uitgelezen kans voor Vasseur om het team van binnenuit te leren kennen. Volgens de Fransman zijn juist deze taken tijdrovend, omdat er tientallen gesprekken plaats moeten vinden om zo een goed begrip van de team’s processen te hebben. Tegenover internationale media vertelt Vasseur over zijn eerste ervaringen met het team en waar hij de eerstkomende tijd de focus op wil leggen om Ferrari richting de wereldtitel te brengen. De nieuwe Ferrari-topman laat in ieder geval al weten (voor nu) geen grote interne veranderingen in het team door te gaan voeren.

"Het zou arrogant van mijn kant zijn als ik meteen veranderingen aan de technische kant van het team ga maken", begint Vasseur. "We voeren gesprekken om samen alle systemen en procedures te leren kennen, zodat we veranderingen kunnen maken en we de zwakheden kunnen ontdekken. Dit is een continu verbeteringsproces. Naar mijn mening zou het niet logisch zijn om meteen radicale veranderingen te maken."

Vasseur laat weten niet te gaan snijden in bijvoorbeeld de strategische afdeling: "Je moet vermijden om alleen aan de top van de pyramide te focussen. Wat betreft strategie gaat het veel meer over een grote groep mensen dan één iemand die aan de pitmuur zit."

Om alle manieren van communicatie te leren kennen, voert Vasseur tientallen gesprekken. "Mijn eerste doel was om zoveel mogelijk mensen te leren kennen. Er is ontzettend veel potentie en ik weet dat elk team voornamelijk op menselijke relaties rust. Ik heb al met meer dan 30-35 mensen gepraat. Ik wil ze leren kennen. Tot nu toe is het gevoel goed, de algemene sfeer is positief."

De 54-jarige Fransman staat bekend als een goedlachse, warme man die ook zeker niet schuw is om grote veranderingen te maken wanneer de boel niet lekker loopt: "Ik vertrouw de mensen op hun respectievelijke posities. Ik zal mijn uiterste best voor hen doen om ervoor te zorgen dat ze zich in de beste werkomgeving bevinden. Na een aantal maanden of weken zal er wel het een en ander veranderd gaan worden, mocht er iets niet lekker lopen", sluit Vasseur af.