Button gaat Le Mans rijden in een NASCAR

De aankomende editie van de 24 uur van Le Mans belooft een zeer interessante wedstrijd te worden. Het wordt de eerste editie van Le Mans met een uitgebreid Hypercar-veld en er doet ook weer een team mee volgens de Garage 56-regels. Deze experimentele wagen is bijzonder en kent tevens een bijzondere line-up.

De Garage 56-inschrijving is altijd voor een team met een experimentele wagen, het team rijdt altijd buiten mededing mee en is dus een soort rijdend laboratorium. In de aankomende 24 uur van Le Mans is het echter anders, er gaat namelijk een NASCAR mee doen. De Chevrolet wordt aangepast om de race te kunnen voltooien en dit weekend werden de coureurs bekend gemaakt.

De NASCAR zal namelijk worden bestuurd door drie zeer bekende namen. Voormalig Le Mans-winnaar Mike Rockenfeller, NASCAR-legende Jimmie Johnson én enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button zullen de wagen gaan besturen. Voor Button betekent het zijn comeback op het legendarische circuit in Frankrijk.

One step closer 💪@JimmieJohnson, @mikerockenfell3, and @JensonButton will be behind the wheel of the #NextGenG56 when we take on the challenge of @24hoursoflemans in June 👏



An all-star cast for a truly special event. pic.twitter.com/aVz8ySo5tL