Sainz werkt privétest af op het circuit van Fiorano

Het team van Ferrari is momenteel bezig met de voorbereidingen op het aankomende Formule 1-seizoen. De Italiaanse renstal werkt een aantal testdagen af op het privécircuit van Fiorano. Gisteren werd de tweede dag van de testweek afgewerkt en mocht Carlos Sainz in actie komen.

Op dinsdag werd de testweek afgetrapt door reservecoureur Robert Shwartzman. De Israëlische Rus kwam in actie in een verouderde wagen en Sainz mocht gisteren in de cockpit plaatsnemen. Het Italiaanse circuit was overduidelijk nat en de Spaanse coureur werkte zijn testdag dan ook af op inters. Het is de verwachting dat ook Charles Leclerc deze week nog in actie komt tijdens de privétests.