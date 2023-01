Marko maakt zich niet druk om simrace-woede Verstappen

Max Verstappen zat afgelopen maanden niet stil. De regerend wereldkampioen kwam in actie tijdens een aantal simraces en kwam in het nieuws met zijn woede-uitbarsting na de serverproblemen bij de Virtual 24 uur van Le Mans. Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich er niet zo druk om.

Verstappen staat bekend om zijn avonturen op de simulator. Voor het team van Redline rijdt hij regelmatig virtuele races, waaronder dus ook de Virtuele 24 uur van Le Mans. De digitale endurancerace vond enkele weken geleden plaats en verliep voor Verstappen dramatisch. De servers hadden problemen en Verstappen werd dan ook, zonder dat het zijn schuld was, van de server gegooid. Het zorgde ervoor dat hij in woede uitbarstte.

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko heeft er geen probleem mee dat Verstappen zich zo druk maakt om de mislukte simrace. De Oostenrijkse adviseur laat aan Sport1 weten het geen enkel probleem te vinden: "Het tegenovergestelde is het geval. Hij heeft zelfs zijn vliegtuig aangepast zodat hij in de toekomst ook kan simmen als hij in de lucht is. Dat is juist goed want Max heeft deze afleiding echt nodig. Het heeft hem helemaal geen problemen bezorgd als het aankomt op zijn twee wereldtitels."