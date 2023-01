Bahreinse mensenrechtenorganisatie steunt Hamilton na protestverbod

Autosportfederatie FIA kwam recent met een opvallende aanpassing van de International Sporting Code. De autosportfederatie heeft namelijk een nieuwe regel ingesteld waarin staat dat teams en coureurs zonder toestemming geen politieke, religieuze of persoonlijke statements mogen maken. Een Bahreinse actiegroep hekelt deze actie en roept op tot actie.

In de afgelopen jaren groeide het protest van Formule 1-coureurs tegen allerlei zaken. Lewis Hamilton zette zich veelvuldig in voor zaken omtrent Black Lives Matter. De Britse zevenvoudig wereldkampioen droeg voor de start van een Grand Prix veelvuldig een BLM-shirt en knielde voorafgaand de races. Verder toonde onder andere Sebastian Vettel zich een voorvechter van milieuzaken.

De Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) hekelt de nieuwe regelgeving van de FIA. De organisatie ziet het als een directe maatregel naar aanleiding van het activisme van Hamilton. BIRD-directeur Sayed Alwadaei richtte zich in een brief tot de FIA en wordt geciteerd door Reuters: "Deze actie ziet eruit als een directe reactie op het gedrag van de coureurs en dan vooral Lewis Hamilton. Ze lieten hun stem horen over de locaties van de races. Ze hadden het vooral over mensenrechten en ze maakten sterke statements terwijl jullie organisatie bleef zwijgen."