Daruvala rijdt in 2023 voor Formule 2-team MP Motorsport

Jehan Daruvala heeft een transfer binnen de Formule 2 gemaakt. De Indiase coureur heeft afscheid genomen van Prema door zich voor 2023 te verbinden aan het Nederlandse MP Motorsport, het team dat in het afgelopen jaar zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap binnensleepte. In 2023 heeft 24-jarige coureur een motorsport-dubbelrol; naast zijn F2-avonturen zal Daruvala als reservecoureur voor het Formule E-team van Mahindra Racing fungeren.

Jehan Daruvala kwam in 2022 als zevende over de streep; tijdens zijn campagne in het afgelopen jaar bij het Italiaanse team van Prema wist de 24-jarige coureur eenmalig een overwinning binnen te slepen, namelijk de hoofdrace in Monza. Met zijn overstap naar MP Motorsport zal Daruvala plaatsnemen naast Red Bull-junior Dennis Hauger. Het succes van 2022 hoopt de Nederlandse renstal met bovenstaande coureurs ook in 2023 voort te zetten.

Daruvala laat op de officiële MP Motorsport-website weten ‘zeer blij’ te zijn om ook in 2023 op de Formule 2-grid te staan. "Om met MP Motorsport te gaan samenwerken maakt het extra speciaal. Vorig jaar was ik zeer onder de indruk van MP’s ontzettend consistente pace als leider van de grid, en in 2023 hoop ik daar het voordeel voor mijzelf uit te halen! Samen met Dennis (Hauger) ben ik vertrouwend dat onze gecombineerde ervaring en snelheid aan MP’s kansen om overwinningen binnen te slepen zal bijdragen. Ik kijk zeer uit naar 2023."

Teambaas van MP Motorsport Sander Dorsman laat ook weten 'niet te kunnen wachten' om in 2023 aan de slag te gaan, aangezien het een 'ontzettend sterk 2023-rijdersduo' in handen heeft.

Daruvala's aankondiging als coureur voor MP Motorsport betekent dat de Formule 2-grid van 2023 nu officieel compleet is.