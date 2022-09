Daruvala werkt McLaren-test af op Paul Ricard

Het team van McLaren werkt dit seizoen meerdere tests af met de auto van vorig seizoen. Tijdens het zogenaamde Testing of Previous Cars programma komen dan getalenteerde coureurs in actie. Deze week staat er weer zo'n test op het programma op het circuit van Paul Ricard, achter het stuur van de MCL35M zit een opvallende naam.

Met het TPC-programma wil McLaren getalenteerde coureurs de kans geven met het oog op de rookie-regels van dit jaar. Elk team moet immers twee keer een rookie inzetten tijdens een vrije training. Op Paul Ricard werkt McLaren deze week een test af met Red Bull-junior Jehan Daruvala. De Indiër testte al eerder dit seizoen en krijgt dus een nieuwe kans.

Indian driver @DaruvalaJehan will be back in the 2021 #MCL35M as part of our Testing of Previous Cars (TPC) programme this week at Circuit Paul Ricard. pic.twitter.com/LjWzP22l74