Daruvala deelt ervaringen eerste Formule 1-test met McLaren

Eerder deze week werd bekend dat Formule 2-coureur Jehan Daruvala zijn Formule 1-testdebuut zou gaan maken. De Indiër werd door McLaren uitgenodigd voor een test op Silverstone. Het was opvallend nieuws aangezien Daruvala onderdeel is van het Red Bull Junior Team. Desalniettemin verscheen Daruvala deze week op de baan.

De afgelopen twee dagen werkte de Indiër een test af in een oudere McLaren. In de sponsorloze wagen reed hij veel kilometers en op sociale media deelde hij zijn ervaringen. Daruvala: "Het is een ongelofelijke ervaring om een Formule 1-wagen voor het eerst te besturen op Silverstone. Ik wil iedereen bedanken die dit voor mij mogelijk hebben gemaakt. Ik heb heel veel lol gehad en veel geleerd in twee dagen."

What a couple of days it’s been!… An unreal experience driving a Formula 1 car for the first time around Silverstone 🤩👌🏽 A big thank you again to everyone that made this happen, I had lots of fun and learned so much in just two days ✅



📸 photos by @nickdunganphoto #Formula1 pic.twitter.com/SOxeyj5J90