Andretti in beslissende fase: ''Binnen paar maanden hebben we antwoord''

De FIA twee maanden weet over twee maanden of nieuwe teams zoals Andretti wel of niet mogen meedoen in 2025 of 2026. Dat beweert F1-wereldkampioen uit 1978 Mario Andretti. Zijn zoon, Michael Andretti, is namelijk bezig om met een eigen renstal, met support van General Motors, toe te treden tot de koningsklasse.



Tot op heden staat FIA-president Mohammed ben Sulayem erg open voor nieuwe inschrijvingen, maar tussen de bestaande renstallen is enige verdeeldheid over de komst van nieuwe deelnemers. Door de geschillen, wordt het proces om nieuwe teams te verwelkomen vertraagd.



Ondanks de onzekerheid over wel of niet meedoen, zal Andretti klaar staan als het moment zich voordoet om mee te doen. "De waarheid is dat we het team van dag tot dag blijven structureren, alsof er al groen licht was van de federatie", vertelde de 82-jarige Mario Andretti aan het Italiaanse tijdschrift Autosprint.

Hij vervolgt: ''Een programma als dit is erg complex, dus we moeten in beweging blijven, ook al is het niet op maximale snelheid. Om sleutelnamen onder contract te krijgen, hebben we zekerheden nodig, dus vanuit dat oogpunt staan we nog stand-by.''

Op de vraag hoe lang die ‘stand-by’-periode kan duren voordat Andretti het hele programma moet afblazen, antwoordde Mario: “Laten we zeggen dat we redelijkerwijs binnen een paar maanden een antwoord kunnen hebben. Maar het is ook waar dat op dit moment elke dag telt. Even afwachten, maar we zitten nu in de beslissende fase.''

De steun van de mondiale autosportbond doet Andretti goed. "Hij was het die ons adviseerde om een partnerschap aan te gaan met een geweldige fabrikant om ons F1-programma meer kracht, pit en diepgang te geven. Van daaruit kwam de unie met Cadillac, wat een gemeenschappelijke intentie met General Motors betekent."

Mario Andretti deelde ook een sneer uit naar de actieve renstallen die zorgen hebben over inkomsten die dalen bij een extra team. "Geld, geld ... maar welk geld?" zei de Amerikaan. ''Hoeveel dalen de jaarinkomsten van een groot team als we meegaan? In een situatie van exponentiële groei voor de F1, zou het voor iedereen alleen maar buitengewoon positief zijn om een in Amerika gevestigd team te zien met een identiteit die diep geworteld is in de racewereld.''