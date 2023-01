Verstappen maakt zich geen zorgen: "Gebruiken budgetcap-straf als motivatie"

Max Verstappen gaat aankomend seizoen op jacht naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur weet dat zijn team met een handicap moet werken vanwege de budgetcap-straf. Verstappen blijft positief en ziet dat zijn werkgever genoeg goede plannen heeft voor het komende jaar.

Verstappen werd afgelopen seizoen met overmacht wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing verbrak meerdere records en veroverde al in Japan zijn wereldtitel. Red Bull ontving enkele weken later een forse straf vanwege het overschrijden van de budgetcap in 2021. De Oostenrijkse renstal kreeg een hoge boete en mag tevens minder tijd doorbrengen in de windtunnel.

Verstappen maakt zich geen zorgen voor het aankomende seizoen. De Nederlander wil zijn wereldtitel gaan verdedigen en wordt geciteerd door de media-afdeling van de Formule 1: "Ik vertrouw erop dat het team en onze mensen de straf gaan gebruiken als een extra motivatie om het beter te doen. Ik weet dat ze altijd hun best doen. We hebben een competitieve auto en we hebben veel goede ideeën. Ik denk dat dit ook het geval is voor komend jaar, hopelijk is dit dan genoeg."