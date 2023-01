Mercedes ontkent verhalen over contractonderhandelingen Hamilton

Het contract van Lewis bij Mercedes loopt aan het einde van jaar af. Het is algemeen bekend dat beide partijen graag met elkaar door willen gaan, een nieuw contract is echter nog niet getekend. Afgelopen week gingen er verhalen rond dat de onderhandelingen zijn begonnen, Mercedes ontkent dat echter.

Eerder deze week kwamen er een aantal opvallende geruchten de wereld in over de contractonderhandelingen tussen Hamilton en het team van Mercedes. De site Sportune beweerde dat Hamilton een opvallend aanbod van het team van Mercedes had ontvangen. Men zou de Britse zevenvoudig wereldkampioen namelijk een contract hebben aangeboden waardoor hij 70 miljoen per jaar zou gaan verdienen.

De verhalen werden door geen enkel ander medium bevestigd en het was dan ook nog maar zeer de vraag of het waar was. Een woordvoerder sprak zich uit bij Formu1a.uno: "Vanzelfsprekend draait de geruchtenmolen tijdens de winter gewoon door. Het was leuk om speculaties te lezen over de contractenonderhandelingen terwijl deze nog niet begonnen zijn. Het lijkt erop dat een Franse blog is gekomen met deze verhalen. We hebben met dat medium geen relatie en de speculaties zijn nogal wild!"