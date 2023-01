Leclerc ondergaat winterstoptraining in uitgebreide video

Net als Carlos Sainz, was ook Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc de afgelopen weken in de Italiaanse regio de Dolomieten druk bezig om zich op het aankomende Formule 1-seizoen voor te bereiden. In een uitgebreide videocompilatie licht de Monegask een tipje van de sluier in zijn zware trainingsschema in voorbereiding op 2023.

Ferrari-coureur Charles Leclerc was voornamelijk in het Noordoosten van Italië aan zijn voorbereiding bezig op het aankomende Formule 1-seizoen. Net als teamgenoot Carlos Sainz trotseerde ook Leclerc de winterse (logisch) omstandigheden in het prachtige en bergachtige regio genaamd de Dolomieten. In de ruim vijftien-minuten durende video gaat de 25-jarige Leclerc druk aan de slag door onder andere te gaan langlaufen, bergbeklimmen en rallyen op ijs. Tijdens zijn jaarlijkse traditionele voorbereiding op een Formule 1-seizoen werd Leclerc ditmaal vergezelt door Ferrari's personal trainer Andrea Ferrari. Ook Ferrari's hypercar-coureur Antonio Fuoco deelt mee in de avonturen van de Monegask..

Zijn voorbereidingen op het aankomende Formule 1-seizoen zijn, net zoals voor elke andere Formule 1-coureur, cruciaal om de decemberkilo’s er weer af te trainen. Leclerc zal richting een staat van topconditie moeten werken om tijdens het aankomende seizoen een greep richting de wereldtitel te willen maken.

