Maloney en Fittipaldi maken overstap naar F2-team Carlin

Red Bull heeft voor 2023 alvast een dubbelslag gemaakt wat betreft zaken in de Formule 2: beide nieuwe Red Bull-junioren Zane Maloney en Enzo Fitipaldi zullen het aankomende seizoen voor het succesvolle Formule 2-team van Carlin gaan uitkomen.

Beide Red Bull-junioren Zane Maloney en Enzo Fitipaldi werden door de grote Formule 1-organisatie aangetrokken om deel uit te gaan maken van haar immense juniorafdeling. De academie, dat overzien wordt door de excentrieke Dr. Helmut Marko, heeft in 2023 alvast grote stappen voor de toekomst gezet. Eerder vandaag werd er namelijk aangekondigd dat beide coureurs het aankomende seizoen voor een sterk Formule 2 team gaan rijden: Carlin Racing.

Enzo Fitipaldi, de kleinzoon van tweevoudig F1-kampioen Emerson, hoopt met zijn doorstap richting het succesvolle Carlin in de voetstappen van zijn grootvader te gaan volgen. Fitipaldi liet weten "zeer blij te zijn om bij zowel Carlin als de Red Bull-familie voor het 2023-seizoen te mogen komen. Het is een geweldige kans en ik kan niet wachten voor het eerste raceweekend in Bahrein."

Vooral Maloney had een sterk Formule 3-seizoen achter de rug; na een langzame start voor "the boy from Barbados", wist de negentienjarige coureur in de slotfase van 2022 drie achtereenvolgende overwinningen binnen te slepen. Zijn prestaties in 2022 betekenden dat Maloney de FIA rookie of the year-prijs in handen geschoven kreeg. Maloney meldt op de website van Carlin: "Om, terwijl ik al deel uitmaak van het Red Bull junior team, bij Carlin in de Formule 2 te mogen komen is een geweldige kans. Ik zal weer bij het team aansluiten dat ik zeer goed ken en al eerder het F4-kampioenschap mee heb gewonnen. Om deze reis in de Red Bull-kleuren te mogen aangaan is een droom die uitkomt."