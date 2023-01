Hamilton deelt beelden van opvallende, koude vakantie

Lewis Hamilton vierde in de afgelopen weken vakantie op een nogal opvallende plek. De Britse Mercedes-coureur trok namelijk naar Antarctica met een grote groep vrienden. De zevenvoudig wereldkampioen liet zijn fans uitgebreid mee genieten van zijn avonturen in de sneeuw en op het ijs.

De Britse Mercedes-coureur trainde in Antarctica rustig door in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Mercedes deelde deze beelden zelf ook op de sociale kanalen. Hamilton deelde zelf nog een lading foto's van zijn opvallende vakantie-avonturen. Op de foto's geniet hij van de sneeuw, trekt hij de natuur in en ging hij snowboarden.