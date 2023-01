Hamilton dankt vertrekkende Vowles: "Had niet blijer kunnen zijn"

Vorige week maakte het team van Williams bekend dat ze James Vowles hebben aangesteld als de nieuwe teambaas. Vowles komt over van het team van Mercedes waar hij fungeerde als Motorsport Strategy Director. Mercedes-coureur Lewis Hamilton dankt Vowles en verwacht veel van hem in de toekomst.

Het team van Williams was opzoek naar een nieuwe teambaas nadat Jost Capito eerder bekendmaakte dat hij de renstal ging verlaten. De komst van Vowles was enigszins verrassend, ook omdat hij nog niet eerder fungeerde als teambaas in de Formule 1. Bij Williams heeft men echter zeer veel vertrouwen in de nieuwe Britse teambaas.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton werkte in de afgelopen jaren nauw samen met Vowles. De Britse Mercedes-coureur reageerde op de transfer op Instagram: "Ik ben trots en dankbaar dat ik met James mocht samenwerken in de afgelopen tien jaar. We hebben samen 80 races en 15 titels gewonnen. Dit is een fantastische move en ik had niet blijer kunnen zijn voor hem. Ik heb er vertrouwen in dat hij Williams kan pushen naar een competitievere positie. Niemand verdient deze rol meer dan hij. Broeder, ik wens je het beste!"