Wolff reageert op Cadillac-interesse: "Dat is zeker positief"

De Amerikaanse grootmachten van Andretti en Cadillac spraken enkele weken de ambitie uit om de Formule 1 te betreden met een nieuw team. De reacties op het nieuws waren wisselend en vooral vanuit de huidige teams kwamen er kritische geluiden. Mercedes-teambaas Toto Wolff kan niet ontkennen dat de interesse van Cadillac iets positiefs is.

De interesse van het team van Andretti komt niet uit de lucht vallen. De Amerikaanse racefamilie ondernam al meerdere pogingen om de Formule 1 te betreden en het gezamenlijke plan met Cadillac was dan ook groot nieuws. Tijdens de eerdere interesse van Andretti reageerden de huidige teams al niet te positief, vooral Mercedes-teambaas Toto Wolff was een grote criticaster.

Wolff kan nu niet ontkennen dat de interesse van Cadillac het bid van de Amerikanen interessant maakt. De Oostenrijker reageert op het nieuws en wordt geciteerd door Motorsportweek: "Cadillac en General Motors, dat is zeker een statement. Dat ze hun krachten willen bundelen met Andretti is zeker positief. Het zorgt voor een nieuwe invalshoek die wel of niet goed kan zijn voor onze sport. Niemand twijfelt echter aan autosport-kwaliteiten van Cadillac en General Motors. Ze zijn ook nog eens een wereldwijde autobouwer."