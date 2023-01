Alesi adviseert Ferrari: "Eenheid zorgt voor kracht"

Het team van Ferrari kon afgelopen seizoen de degens redelijk kruisen met Red Bull Racing. De Italiaanse renstal kwam echter op grote achterstand te staan door betrouwbaarheidsproblemen en tactisch geklungel. Jean Alesi denkt dat men bij Ferrari een voorbeeld moet gaan nemen aan Red Bull.

Ferrari kwam vorig jaar aardig voor de dag maar de problemen zorgden ervoor dat ze uiteindelijk geen echte uitdager waren voor Red Bull. De problemen zorgden er uiteindelijk voor dat Ferrari afscheid nam van teambaas Mattia Binotto en hem voor aankomend seizoen heeft vervangen door Frédéric Vasseur. De Fransman moet ervoor gaan zorgen dat Ferrari een succesvolle gooi naar de titel kan gaan doen.

Oud-coureur Jean Alesi denkt dat men bij Ferrari mogelijk een voorbeeld moet gaan nemen aan concurrent Red Bull Racing. Tegenover Autosprint laat de Fransman weten dat dat nu nog niet mogelijk is: "Zoals je ziet zorgt de eenheid voor kracht, dat zie je bij Red Bull. Christian Horner zet alles op Max Verstappen omdat ze daarmee een zeer sterke coureur hebben. Ze kunnen het dus maken om Sergio Perez als tweede coureur in te zetten. Hij kan dan helpen waar dat mogelijk is."