Norris geen fan van nieuwe regels: "Vergeleken met 2022 haat ik deze auto's"

Sinds vorig jaar gelden er in de Formule 1 nieuwe technische reglementen. Het nieuwe regelboek heeft niet voor grote veranderingen gezorgd maar de coureurs moesten wel eventjes wennen. McLaren-coureur Lando Norris geeft dan ook aan dat hij allesbehalve een fan is van de nieuwe regels.

Het nieuwe regelboek ging in 2022 gelden en het was de verwachting dat er het nodige ging veranderen in de koningsklasse van de autosport. Niets bleek echter minder waar aangezien de topteams nog steeds de topteams waren en alleen Mercedes wat was teruggevallen in de kop van het veld. De auto's gedroegen zich iets anders dan voorheen en daar moesten de coureurs mee om leren gaan.

Ook McLaren-coureur Lando Norris moest wennen aan zijn nieuwe wagen. De Brit merkt dat er bijvoorbeeld met de set-ups veel minder mogelijk is. Norris is dan ook kritisch op de reglementen en dat deelt hij met The Mirror: "Vergeleken met vorig jaar haat ik het om met deze auto's te rijden. Het is echt een andere uitdaging. Ik zou niet willen zeggen dat de 2022-auto's net zo fijn zijn als in de voorgaande jaren, alleen al qua comfort en hoe je over de kerbs rijdt. Je bent nu wel wat beperkter."