'Red Bull-demorun bij 12-uursrace Bathurst wordt niet door Ricciardo verreden'

Vorige maand werd er door de organisatie achter de 12 uursrace van Bathurst aangekondigd dat het publiek tijdens het evenement op een heuse Red Bull-demorun getrakteerd zouden worden. Het bleek een uitgelezen kans voor Red Bull F1’s reserve- en promotionele coureur Daniel Ricciardo om notabene in zijn thuisland een mooie show aan de fans te kunnen geven. Helaas blijkt volgens website Speedcafe dat Ricciardo niet degene zal zijn die de RB7-bolide door het bochtige circuit van Mount Panorama mag manoeuvreren.

De 12-uursrace van Bathurst, dat in de eerste week van februari verreden zal worden, biedt altijd weer een flink spektakel voor de raceliefhebber.. Ook de 2023-editie van de Bathurst 12 uur belooft speciaal te worden. Vooraf werd er namelijk aangekondigd dat de Oostenrijkse F1-renstal Red Bull een RB7-bolide over zal laten komen om het publiek op een demorun te trakteren.

Toen het nieuws publiekelijk bekend werd, rees meteen de vraag (en de verwachting) dat Daniel Ricciardo, Red Bull’s reserve- en promotionele rijder, de uitgekozen bestuurder van de RB7-wagen zou zijn. Volgens Speedcafe blijkt dit, helaas voor zijn vele fans, echter niet het geval. Volgens het racenieuwsplatform is Ricciardo namelijk niet in de gelegenheid om in het weekend van 3 tot 5 februari naar het circuit over te komen. De meest logische optie zou zijn om mede-reserverijder Liam Lawson voor de taak op te roepen. De Nieuw-Zeelandse coureur heeft immers dan geen verplichtingen vanuit zijn eigen raceklasse (Super Formula in Japan), waardoor de twintigjarige coureur naar alle waarschijnlijkheid de eer krijgt om de bloedsnelle RB7-auto door de bergen van Mount Panorama te besturen.