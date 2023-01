Vasseur begonnen als teambaas van Ferrari

Frédéric Vasseur werd eind vorig jaar aangesteld als opvolger van Mattia Binotto bij het team van Ferrari. Binotto vertrok als teambaas bij Ferrari en men ging op zoek naar een opvolger. De Italiaanse renstal kondigde al snel aan dat men een opvolger van Binotto had gevonden in de persoon van Frédéric Vasseur.

Vasseur is gisteren officieel van start gegaan als de opvolger van Binotto. De Fransman meldde zich in Maranello en hij begon direct met vergaderen. Op een door Ferrari gedeelde foto op social media is te zien dat Vasseur in overleg is met onder andere Laurent Mekies. Vasseur kwam over van het team van Alfa Romeo waar hij in de afgelopen jaren ook de rol van teambaas vervulde.