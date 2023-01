Steiner: Auto van 2023 'beter' dan variant van 2022

Volgens Haas-baas Guenther Steiner zal de auto van 2023 'beter' zijn dan de editie van het voorgaande jaar. Nu zijn team opnieuw een seizoen aan ervaring op het gebied van samenwerking op zak heeft, hoopt de excentrieke Steiner dat zijn team in het aankomende kampioenschap vaker om de punten kan gaan vechten.

Het team van Haas kwam in 2022 als achtste over de finish. Het Amerikaanse team liet weliswaar concurrent AlphaTauri achter zich, toch was de teambaas van Haas Guenther Steiner niet zozeer tevreden. Mick Schumacher bracht zijn team in 2022 in de financiële problemen omdat zijn kostbare crashes weinig goeds deed voor de management van het team’s budgetplafond.

Nu het team verder gaat met twee ervaren F1-coureurs – Haas heeft namelijk ervoor gekozen om Schumacher te vervangen voor Nico Hulkenberg – hoopt dat 2023 een opstap is richting een stabiele basis voor Haas als F1-team. Ook meent Steiner dat zijn team een belangrijk jaar achter de rug heeft, waarin het een aantal keer in moeilijkheden verkeerde. Volgens de teambaas werkt vooral de technische afdeling van Haas nu stukken nauwer samen, waardoor de ingenieur van Italiaanse afkomst vol vertrouwen is dat de Haas-bolide van 2023 beter en sterker zal zijn dan zijn voorganger.

"Onze technische afdeling, die verantwoordelijk is voor het design van de auto, werkten voorheen nog niet zo goed als team samen. Nu ze samen een auto hebben gebouwd – en het was zeker geen slechte auto moet ik zeggen – werken ze beter samen. Ze werken nu als team samen, waardoor ik denk dat de volgende auto beter zal zijn. We hebben veel bereikt. Maar, ik ben met het eindresultaat van achtste (in 2022) niet tevreden. Uiteindelijk denk ik dat het wel een goed beginpunt voorwaarts is. Haas F1 blijft. We zijn solide (als team) en ik denk dat het van hieruit alleen maar beter kan gaan", vertelt Steiner tegenover Speedcafe.