Aston Martin blij met Alonso: "Hij is enkel gefocust op presteren"

Fernando Alonso is momenteel bezig met zijn eerste dagen als Aston Martin-coureur. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen stapte over van het team van Alpine en barst van de ambitie. Bij Aston Martin kan men niet wachten op met Alonso aan de slag te gaan en begint men Alonso steeds beter te kennen.

Alonso verraste afgelopen zomer vriend en vijand met de aankondiging van zijn overstap naar het team van Aston Martin. Hij is de vervanger van de gepensioneerde Sebastian Vettel. Alonso wordt bij Alpine opgevolgd door Pierre Gasly en laat een team achter dat vorig seizoen beduidend beter presteerde dan Aston Martin.

Bij Aston Martin is men in ieder geval blij met de komst van Alonso. Performance Director Tom McCullough kijkt ernaar uit om samen te gaan werken met Alonso. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 spreekt McCullough zich uit: "Ik leer Fernando nog steeds kennen. Ik zeg je wel één ding: Hij is enorm gemotiveerd en hij heeft een competitief karakter. Je ziet dat zelfs vanaf de buitenkant. Ik begin dat steeds meer te zien als ik met hem praat. Hij is alleen maar gefocust op presteren. Hij ziet een goede toekomst voor zich bij het team. Hij ziet onze reis, we zijn blij dat hij aan boord is."